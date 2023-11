Eagle Ride é um jogo de habilidade rápido. Você está nas costas de uma águia voando pela floresta. Certifique-se de não bater em árvores ou outros pilares, pois seu pássaro não sobreviverá. Abra caminho entre as árvores e estabeleça uma pontuação alta! Existem três modos à sua escolha: clássico, louco e hardcore. Você pode coletar joias para desbloquear uma habilidade especial para sua águia. O jogo apresenta uma trilha sonora acelerada que combina com a ação rápida na tela. Você consegue definir uma pontuação alta?Dirigir para a esquerda - seta para a esquerda Direcionar para a direita - seta para a direitaEagle Ride é criado por Aron Sommer, que também é conhecido por seus jogos Supergun e Angry Zombie no Poki.

Site: poki.com

