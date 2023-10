Restricted Zone é um jogo de luta contra zumbis onde você fica sozinho para lutar contra hordas de zumbis atacantes! Mate todos eles para sobreviver e avançar. Quer levar suas habilidades de luta contra zumbis para o próximo nível? Ganhe dinheiro para comprar novas armas e atualizações para se proteger. Jogue Zona Restrita no Poki e prove que você é o melhor matador de zumbis! Controles: WASD ou teclas de seta - Mover; Botão esquerdo do mouse - Atirar Botão direito do mouse - Rolar Sobre o criador: A Zona Restrita foi criada pelo Titan Games Studio. Eles também são os criadores do Lab Rush e do Cards Keeper.

Site: poki.com

