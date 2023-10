PixWars 2 é um jogo de tiro multijogador onde você enfrenta uma horda de zumbis. Todos vocês foram jogados em uma cidade e precisam lutar para sobreviver. Ao lutar, você ganha dinheiro que pode gastar em melhores armas, peles e madeira. A madeira pode ser usada para construir estruturas. Você também pode gastar dinheiro em uma torre! Existem também vários veículos na cidade onde você pode dirigir. Existem vários tipos de zumbis, então tome cuidado com eles, mas também com outros jogadores! Você consegue sobreviver no Pixwars 2? Atirar / Construir - clique do mouse Mover - Menu Construir WASD - E Jump - barra de espaço Entrar no veículo / comprar - FASobre o criador: PixWars 2 foi criado por NadGames. Eles são conhecidos por jogos como Combat Reloaded, Combat Reloaded 2, Combat Online e Rebels Clash, todos jogáveis ​​no Poki!

Site: poki.com

