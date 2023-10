Combat Reloaded é um jogo de tiro multijogador online criado pela NadGames. Em Combat Reloaded você se junta a um esquadrão de elite com o objetivo de vencer o inimigo. Este jogo multijogador apresenta 5 modos e dezenas de mapas exclusivos. Você pode entrar em uma sala existente com até 10 jogadores ou iniciar seu próprio Deathmatch personalizado. Confira também a sequência Combat Reloaded 2 lançada em 2019 ou jogue o popular Combat Online (Combat 5), Rebels Clash, Bomber Royale e PixWars 2 também dos mesmos criadores.Mouse para mirar e atirarWASD para se mover pela arenaBarra de espaço para pular teclas numéricas de 1 a 9 para trocar de armas.Combat Reloaded é criado pela NadGames, com sede no México.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Combat Reloaded. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.