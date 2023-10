Combat Reloaded 2 é um jogo multiplayer de tiro em primeira pessoa e a sequência dos populares títulos Combat Reloaded e Combat Online. Ambos foram desenvolvidos pela NadGames. Entre na arena e prepare-se para uma batalha total. Escolha entre vários mapas diferentes para o cenário de nossa luta e esteja preparado para se armar com diversas armas diferentes. Combata seus inimigos em uma batalha total para ver qual time sairá vencedor! Você tem as habilidades necessárias para chegar ao topo?Combat Reloaded 2 foi criado pela NadGames, com sede no México. Eles também são os criadores do Combat Reloaded e do Combat Online (Combat 5).

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Combat Reloaded 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.