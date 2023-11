Funny Shooter 2 é um jogo FPS (tiro em primeira pessoa) 3D onde você atira em inimigos assustadores e engraçados usando uma grande variedade de armas em seu arsenal. Os inimigos surgirão em fases e quase todos os níveis apresentam algo novo e emocionante, seja um novo inimigo, um chefe, atualizações ou armas. Você tem acesso a todos os tipos de armas malucas, rifles, RPGs, lançadores de granadas, pistolas, bazucas, atiradores, espingardas e até skins para personalizá-los! Certifique-se de completar as conquistas e desafios para ganhar algumas moedas extras para ajudar a facilitar sua progressão. Não se esqueça de atualizar suas habilidades, como saúde, ímã de moeda e impacto de granada. Jogue Funny Shooter 2 agora e mostre-nos que você pode derrotar todos os chefes do jogo!Funny Shooter 2 foi criado por GoGoMan. Jogue seus outros jogos de ação no Poki: Huggy Wuggy Shooter, Neon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 é gratuito para jogar no Poki.Funny Shooter 2 pode ser jogado no seu computador.

Site: poki.com

