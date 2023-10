Stick Merge é um jogo casual de ação e fusão criado por TinyDobbins. Seu objetivo é combinar vários tipos de armas para criar armas mais poderosas e, por fim, usá-las nos bonecos em movimento no campo de tiro. Prepare seu arsenal, atualize sua pistola, explore todos os power-ups e torne-se o melhor atirador da cidade. Quão poderoso você consegue no Stick Merge? Fique por aqui para descobrir!Selecione e mova armas - Clique e arraste o botão esquerdo do mouse Atire nos inimigos - Arraste e mova o cursor do mouseStick Merge foi criado por TinyDobbins. Jogue seus outros jogos de fusão no Poki: Merge Round Racers, Merge Gangster Cars, Merge Cyber ​​Racers e PartyToons.

Site: poki.com

