Merge Tycoon é um jogo inativo criado por Zonda Creative Studio. Neste jogo, você é o dono de um terreno vazio e tem a tarefa de desenvolvê-lo. Comece com um enredo desprezível e transforme-o na cidade chique e emergente com que você sempre sonhou. Ao fundir casas, você desbloqueia casas maiores e melhores. Você sabe o que dizem: quando a vida lhe der uma casa, mescle-a com outra casa!Arraste duas casas iguais para criar uma casa maior.Merge Tycoon foi criado por Zonda Creative Studio. Eles têm outros jogos divertidos no Poki: Infinite 8, Crane-Madness e Barbershop Inc..

