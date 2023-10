Meow Merge é um jogo de fusão onde você funde gatos e constrói sua própria casa de miau. Seus gatos ficam sentados e ganham uma renda passiva. Então faça bom uso dessa sorte criando seu próprio império de gatos! Combine dois de seus gatos idênticos para atualizá-los. Você pode fazer isso arrastando um gato e soltando-o sobre o outro. Continue fazendo isso para maximizar a quantidade de dinheiro que você ganha. Desbloqueie novos gatos, ganhe conquistas, descubra surpresas e muito mais. Meow Merge permite até que seus gatos ganhem dinheiro enquanto você está offline! Não se esqueça de compartilhar Meow Merge com seus amigos!Pressione o botão de ação no momento certo para ganhar pontos.Meow Merge é criado pela Slab Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede na Indonésia. Jogue seu outro jogo de quebra-cabeça viciante e fofo no Poki: Onde está meu gato? Meow Merge pode ser jogado tanto no seu desktop quanto no seu celular gratuitamente no Poki.

