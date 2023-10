Galactic Empire é um jogo de fusão incremental onde você deve adquirir naves de mineração intergalácticas que lhe renderão dinheiro enquanto seus navios de combate mantêm os inimigos afastados! Junte-se para proteger sua frota enquanto eles exploram os asteróides enquanto ficam de olho em suas atualizações e naves para mantê-los mais fortes! Não se esqueça de vender sua frota depois de um tempo para ganhar ainda mais com multiplicadores melhores para que você possa realmente ir ao infinito e além! Você tem o que é preciso para liderar a frota?Use o mouse para clicar nas atualizações e ficar mais forte!O Império Galáctico foi criado por Jeff Ramos. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Galactic Empire de graça no PokiGalactic Empire pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets

