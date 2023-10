Grow Up the Cats é um jogo clicker inativo onde você cria gatinhos com a ajuda de seu confiável companheiro gato-robô. Você possui uma terra fértil capaz de produzir gatos, e um robô pode fazer a maior parte do trabalho pesado. Toque para plantar, regar e colher um gato. Verifique o painel inferior onde você pode comprar fertilizante para aumentar seus ganhos e melhorar seu robocat para tocar automaticamente para você. Continue fazendo isso para desbloquear novas terras lindas e descobrir novas raças de gatos para adicionar à sua coleção!Toque para plantar, regar e colher um gato. Compre fertilizante para aumentar os ganhos. Melhore o seu robocat para que ele possa tocar automaticamente para você.Grow Up the Cats é criado pela Ulpo Media. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

