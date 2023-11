CATS - Crash Arena Turbo Stars

GATOS. (Crash Arena Turbo Stars) é o melhor jogo de batalha de luta com robôs. Você joga C.A.T.S. montando seu próprio robô e lutando contra outros gatos para seguir em frente no torneio. Pegue novas peças para cada batalha, melhorando e atualizando constantemente seu bot. Seja mais esperto que seus oponentes para vencer e provar que você tem a máquina de combate definitiva no jogo CATS. Nós nos conectamos com o Zeptolab e trouxemos o jogo para a web para que agora você possa jogar este aplicativo online exclusivamente no Poki.Mouse - Clique para montar seu robô e jogar.C.A.T.S. é criado pela ZeptoLab, com sede na Rússia. Eles também são os criadores da famosa série Cut The Rope.

Site: poki.com

