Demolition Derby Crash Racing é um jogo de corrida online criado pela Destruction Crew. Neste jogo você tem que sobreviver em uma arena de carros de corrida velozes, destruindo os outros carros. Escolha seu muscle car e comece a correr em uma variedade de modos e destrua todos os carros em seu caminho. O jogo apresenta várias pistas, eventos, modos e carros para você desbloquear. Certifique-se de evitar os carros que chegam em alta velocidade e se tornar um acidente de carro. O jogo apresenta um mecanismo de física de colisão realista, fazendo com que destruir outros carros pareça ainda melhor. Compre carros novos ou atualize seu carro na garagem. Atualize o motor, a armadura, os freios e muito mais! Experimente o novo modo infinito, sobreviva o maior tempo possível na arena e estabeleça uma nova pontuação mais alta! Corra, evite, bata e derrote seus oponentes para se tornar o melhor campeão do Demolition Derby Crash Racing.WASD - mover Espaço - nitroEsc - menuO Demolition Derby Crash Racing foi criado pela Destruction Crew, com sede na Holanda. Eles também criaram o Rocket Soccer Derby, que agora está disponível no Poki.

Site: poki.com

