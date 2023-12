Zeepkist: Crash 2D é um divertido jogo de carros onde sua missão é criar as colisões mais espetaculares com seu Zeepkist para alcançar pontuações altas! Começando com a pose escolhida, solte seu Zeepkist com potência máxima e manobre seu personagem para a esquerda e para a direita no momento certo antes de lançá-lo. Esta ação Yeet resulta em dano final! Quanto mais caos você causar, mais moedas você ganhará. Gaste seus ganhos em diferentes carros, acessórios e obstáculos para colocar na estrada. você também pode usar as moedas para desbloquear vários mapas do jogo. Você pode travar todos os Zeepkist que possui?

Site: poki.com

