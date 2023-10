Puffy Cat 2 é a sequência do jogo de quebra-cabeça 2D criado pela Indiesoft. Seu amigo gato favorito está de volta! Desta vez em um estilo egípcio totalmente novo. Estoure todos os balões em um nível removendo as plataformas, mas certifique-se de acertar o tempo. Há uma nova loja incrível onde você pode desbloquear opções de personalização para o seu gato. E sim, você pode acariciar o gato! Encontre o sarcófago da sorte ou tumbas secretas para obter mais itens desbloqueáveis. Você ainda tem grandes poderes de convocação. Se você ficar preso, deixe as joaninhas fazerem o trabalho. Você consegue terminar todos os níveis?Remova o obstáculo - Toque com o dedo ou clique com o botão esquerdo do mousePuffy Cat 2 foi criado pela Indiesoft, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Bielo-Rússia. Este é o terceiro jogo deles no Poki depois de Puffy Cat e Mahjong Cards!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Puffy Cat 2. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.