Cat Loves Cake 2 é um jogo de habilidade/plataforma feito pela DoubleDutch Games. Você joga como um personagem de gato saltitante e precisa saltar pelo nível para chegar ao delicioso bolo! Cuidado com os espinhos e armadilhas no caminho! Desbloqueie cada vez mais animais jogáveis ​​à medida que completa os níveis. Se você falhar algumas vezes, o nível mostrará o caminho perfeito a seguir. Você consegue terminar todos os níveis e desbloquear todos os personagens jogáveis? Os controles são exibidos no jogo Mover - teclas de seta para a esquerda e para a direita Há uma tonelada de personagens exclusivos do Cats Love Cake 2 no jogo para desbloquear. Eles são todos projetados com base em animais.Cats Love Cake 2 foi criado pela DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 é a sequência do famoso Cats Love Cake!Cats Love Cake 2 é gratuito para jogar no Poki.Cats Love Cake 2 pode ser reproduzido em seu computador e em dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

