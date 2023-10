Tail Swing é um jogo legal onde você tem que usar a cauda para passar pelos níveis! Existem muitos níveis excelentes que apresentam muitos obstáculos ao longo do caminho. Certifique-se de não cair em picos ou lacunas e tente não bater em nenhum dos muitos obstáculos que encontrará pelo caminho. Balance e salte ao longo do nível e certifique-se de coletar algumas moedas ao longo do caminho. Além de vencer diferentes níveis, as moedas podem ser usadas para desbloquear alguns dos personagens animais únicos. Você consegue passar por todos os níveis e desbloquear todos os personagens? Swing - clique / barra de espaçoTail Swing foi criado por A Small Game. Este é um estúdio independente com sede em Estocolmo, Suécia. A Small Game é uma colaboração de Richard e Christian que começou em 2010 e eles têm feito jogos para diversas plataformas diferentes. Eles são bem conhecidos por Hanger & Hanger World, mas têm muitos outros jogos legais.

