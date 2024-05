Execute aplicativos em janelas sem distrações, com muitas melhorias.

Bird Jumper é um jogo de plataforma onde você precisa guiar um pássaro faminto para comer todas as minhocas! Navegue por obstáculos perigosos e planeje estrategicamente sua rota para evitar armadilhas mortais. Obtenha poções mágicas para ganhar habilidades especiais como salto duplo ou voo. Ganhe moedas ao longo do caminho para desbloquear uma variedade de skins de pássaros legais. Com sua mistura de resolução de quebra-cabeças e jogabilidade repleta de ação, Bird Jumper colocará suas habilidades à prova. Você consegue ajudar o pássaro saltador a saciar sua fome e completar todos os níveis?

Site: poki.com

