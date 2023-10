Old Towers é um jogo de aventura pixelado onde você assume o papel de um pequeno explorador de torres. As torres que você explorará têm muitos obstáculos, armadilhas mortais e feras perigosas. Você não encontrará uma arma para equipar neste jogo. Em vez disso, você precisará usar sua inteligência e habilidades de resolução de problemas para chegar ao fim. Você tem o que é preciso para terminar Old Towers? Nós acreditamos em você!Use as teclas direcionais para mover o personagem para o canto correspondente do palco. Mover - Setas Reiniciar - ROld Towers é criado pela equipe RetroSouls.

Site: poki.com

