Cursed Treasure está de volta com um novo pacote de níveis! Cursed Treasure Level Pack é um jogo de defesa onde você joga como um senhor do mal. Proteja suas joias de ondas de heróis com incríveis torres atualizáveis, novas habilidades e feitiços devastadores em até 15 novos níveis! Repita os níveis para obter pontuações "brilhantes" e desbloquear muitas novas habilidades!Em um jogo de defesa de torre, ondas de inimigos vêm atacar seu castelo. Você tem que construir torres com habilidades especiais para defender seu castelo e seus tesouros. Use o mouse para escolher quais torres você deseja construir e onde deseja colocá-las.Cursed Treasure Level Pack foi criado pela Iriysoft e é a nova parcela da série Cursed Treasure.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Cursed Treasure Level Pack. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.