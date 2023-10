Mate as criaturas marinhas invasoras! Tower Defense: Fish Attack coloca você no meio de uma guerra estranha. Você pode construir torres vivas e mecânicas para proteger seu castelo. Ao longo de 20 batalhas, você deve impedir que os peixes entrem no seu território!

Site: poki.com

