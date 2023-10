Pirate Defense é um jogo de defesa de torre onde seu objetivo é implantar diferentes tipos de tanques para proteger sua base dos piratas. Arraste suas unidades e solte-as no bloco destacado para colocá-las no campo de jogo. Suas unidades atacarão os inimigos automaticamente. Conduza-os através das hordas de inimigos e continue colocando as defesas para impedir a entrada de piratas em 15 níveis desafiadores divididos em 3 regiões. Não se esqueça de atualizar e aumentar suas defesas para uma defesa mais forte. Se quiser atualizar uma unidade, toque nela e use o botão de atualização no menu pop-up. Arraste suas unidades e solte-as no bloco destacado para posicioná-las. Suas unidades atacarão os inimigos automaticamente. Se você quiser atualizar uma unidade, toque nela e use o botão de atualização no menu pop-up.Pirate Defense é criado pela Beedo Games, uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede no Paquistão. Jogue seus outros jogos de estratégia cheios de ação no Poki: Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers e Tanko.io

Site: poki.com

