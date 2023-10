Dark Boy é um jogo de plataforma de aventura 2D desenvolvido pela Beedo Games. Ajude Dark Boy a lutar em níveis de escala de cinza incrivelmente projetados e use suas habilidades de controle de tempo para ajudar a matar monstros sombrios ao longo do caminho. As moedas que você coleta em cada nível podem ser usadas para comprar personagens novos e poderosos, como Yellow Boy, Green Boy e Purple Boy. Você está pronto para explorar um mundo cheio de trevas e iluminar seu caminho com coragem?Como jogar:Movimento - Teclas de seta A/D/Esquerda/Direita Pular - Tecla de seta W ou Cima Tempo lento - E ou LA Ataque - Barra de espaço Troca de personagem - Q ou KSobre o criador:Dark Boy foi criado pela Beedo Games. Jogue seus outros jogos viciantes no Poki: Base Defense, Mafia Wars, Clash of Tanks, Clash Of Armour, Tanko.io, Jelly Sokoban e Swingers.

Site: poki.com

