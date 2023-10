Pirates Merger é um simulador de batalha de fusão onde você deve escolher entre diferentes personagens para fundir e construir seu exército para cercar o inimigo. Escolha entre seus piratas clássicos e seus amigos voadores para fundir e construir um exército invencível. Comande seu exército e derrote seus inimigos através de posicionamento estratégico e força bruta! Use o mouse para clicar e arrastar aliados uns sobre os outros para fundi-los. No celular, tudo que você faz é deslizar!Pirates Merger foi criado pela Beedo Games. Confira seus outros jogos no Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars e Tanko.io!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Pirates Merger. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.