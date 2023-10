Jelly Sokoban é um jogo colorido criado pela Beedo Games. Você precisará empurrar quadrados gelatinosos azuis ao redor do quebra-cabeça para colocá-los na posição correta. Complete cada nível para passar para o próximo quebra-cabeça mais difícil! Jogue Jelly Sokoban no Poki no seu navegador e desafie seu cérebro com quase 600 quebra-cabeças para completar! Controles: Teclas de seta - Mover quadrados gelatinosos Sobre o criador:Jelly Sokoban foi criada pela Beedo Games. Eles são conhecidos por jogos como Clash Of Armour, Clash of Tanks, Jelly Sokoban e Swingers.

Site: poki.com

