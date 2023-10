Z-Raid é um jogo multiplayer de defesa de torre onde seu objetivo é implantar diferentes tipos de armas especiais para proteger sua base de hordas de zumbis. Durante muito tempo, a Fábrica Zombinium conduziu experimentos secretos, mas algo deu errado ultimamente... A explosão espalhou uma substância roxa suspeita por toda parte, uma substância que transforma pessoas em zumbis! Jogue como uma pessoa normal tentando sobreviver: monte torres, suba de nível, atualize seu herói, compita na arena, ganhe torneios e sobreviva a todos os ataques contra jogadores reais! Vá em frente e compartilhe Z-Raid com seus amigos e vivam juntos esta emocionante aventura de zumbis!Clique em uma unidade que você possa pagar e clique novamente em um espaço vazio destacado para colocá-los. Suas unidades atacarão os inimigos automaticamente. Faça uso de torres especiais, como uma arma de gelo, que retarda os inimigos. Cada item que você compra pode ser melhorado, o que aumenta suas chances de ganhar.Coloque a torre - Toque ou clique em uma unidade e, em seguida, novamente em um slot disponível em destaqueAumentar/diminuir zoom - Deslize com dois dedos ou roda do mouseZ-Raid foi criado pela ANV Games , uma empresa de desenvolvimento de jogos com sede na Ucrânia. Jogue seus outros jogos casuais viciantes em Poki: Ocean and Laborer 2

