Mutazone é um jogo de ação e aventura onde você terá que sobreviver às ondas de zumbis, mutantes e outras criaturas que vêm até você. Assuma o controle do seu próprio sobrevivente, que você pode personalizar com diferentes roupas, penteados, animais de estimação e armas. Suas armas disparam automaticamente, então cabe a você caminhar pela área e atacar o máximo de monstros que puder enquanto tenta escapar de suas garras. Você ganhará lodo verde e subirá de nível à medida que derrota seus incontáveis ​​​​inimigos, semelhante a outros jogos rogue-lite e RPG. Depois de reunir gosma suficiente, você desbloqueia um poder aleatório que mudará a forma como você joga o jogo. Escolha qual power-up você receberá, pois isso terá consequências. Crie uma estratégia para o desenvolvimento do seu herói e certifique-se de escolher apenas os melhores poderes para ajudá-lo durante a noite. Existem poderes como cura, maior poder de ataque, raio de ataque ampliado e até armas emocionantes como mísseis teleguiados e lasers! Certifique-se de pegar os baús para desbloquear prêmios surpreendentes! Você consegue sobreviver contra as hordas de mortos-vivos em Mutazone?

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Mutazone. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.