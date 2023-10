Acha que caminhar é fácil? Prepare-se para ser desafiado em Daddy Long Legs, o jogo online no Poki! O objetivo é simples: fazer com que o Papai (ou Cavalo) ande o mais longe que puder. Ganhe moedas e pacotes para desbloquear novos trajes para cair com estilo e graça. Daddy Long Legs on Poki certamente irá mantê-lo entretido com plantas faciais realistas e jogabilidade hilariante. Veja até onde você pode chegar no jogo online Daddy Long Legs.Controles:Espaço - caminhar

