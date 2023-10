Crossy Road é um jogo arcade criado por Hipster Whale com jogabilidade semelhante ao clássico jogo Frogger. Em Crossy Road você tem que desviar do trânsito, pular troncos, desviar de trens e coletar moedas. Certifique-se de não ficar parado por muito tempo ou você estará frito! Cada jogo Crossy Road oferece moedas que podem ser usadas para desbloquear novos personagens emocionantes. Somente no Poki você pode jogar Crossy Road exclusivamente online e gratuitamente no navegador. Procurando mais jogos para jogar? Confira nossa página de Jogos Populares. Use as teclas de seta para mover para os lados ou para frente. Não fique no caminho dos carros que se aproximam ou de outros objetos que se aproximam.

Site: poki.com

