Subway Surfers é um clássico jogo de corrida sem fim. Você joga como Jake, que navega no metrô e tenta escapar do mal-humorado inspetor e de seu cachorro. Você precisará desviar de trens, bondes, obstáculos e muito mais para chegar o mais longe que puder neste jogo de corrida sem fim. Colete moedas para desbloquear power-ups e equipamentos especiais para ajudá-lo a ir cada vez mais longe em Subway Surfers. Além disso, as moedas podem ser usadas para desbloquear diferentes personagens e tabuleiros. Com suas chaves você pode personalizar os personagens e atualizar seus hoverboards com poderes especiais. Não se esqueça de completar os prêmios, pois eles te dão as chaves. Em 'MyTour' você pode coletar recompensas ao completar caça-palavras diárias. Você também pode encontrar missões lá. Subway Surfers foi criado por Kiloo e Sybo em 2012. E até hoje é um dos jogos online mais populares! Subway Surfers virou HTML5, então você pode jogar agora no seu celular e tablet online no seu navegador exclusivamente no Poki . Além disso, você ainda pode se divertir jogando Subway Surfers no seu PC. Você pode jogar gratuitamente sem baixá-lo. Se você está interessado em jogos parecidos com Subway Surfers, dê uma olhada em nossos Jogos de Corrida. Aproveite o surf aqui no Poki! O Subway Surfers World Tour continua em Cingapura! Contemple os lindos Jardins da Baía, navegue pela magnífica Estátua de Merlion no parque próximo ao movimentado distrito comercial, respire fundo ao passar pela bela natureza do Jardim Botânico enquanto o Singapore Flyer se ergue ao longe. Você joga este jogo no Poki usando o teclado:Sim! Você pode jogar gratuitamente em seu navegador sem precisar baixá-lo. Jogue Subway Surfers usando teclado e mouse. Você pode até acessar o modo de tela inteira no seu PC. Subway Surfers foi criado por Kiloo e Sybo, com sede na Dinamarca. Subway Surfers atingiu um recorde de 1,8 bilhão de downloads de acordo com Sybo Games (2021).

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Subway Surfers. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.