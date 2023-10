SUPERHOT Prototype é um jogo de tiro em primeira pessoa onde o tempo passa conforme você se move. Atire e mova-se para ver suas balas voarem. Fique parado e suas balas também pararão de se mover. Isso também conta para o fogo inimigo! Mova-se e atire em seus inimigos. Fique parado e procure as melhores maneiras de se mover e evitar o fogo recebido. Sua arma tem apenas algumas balas, então pegue outra para continuar. O jogo apresenta 5 níveis legais. Você consegue derrotar o chefe final no SUPERHOT Prototype? Como jogar:O tempo passa quando você se move. Mover - WASDShoot - Clique esquerdo do mouseSobre o criador:O protótipo SUPERHOT foi criado pela incrível equipe SUPERHOT. Este é o primeiro jogo deles no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com SUPERHOT Prototype. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.