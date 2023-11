Superbike Hero é um jogo de esportes onde você corre com sua moto contra adversários para terminar em primeiro lugar. Você pode pedalar em países de toda a Europa e Oriente Médio, como Inglaterra, Espanha, Itália e Catar. Dirija através de seus oponentes a toda velocidade e lembre-se de desacelerar nas curvas. Certifique-se de coletar moedas e reforços também, para que você possa gastá-los em mais atualizações, como velocidade, impulso, estabilidade e resistência. Prepare-se para desfrutar deste emocionante jogo de motocicleta!Incline-se para a esquerda - tecla de seta A ou para a esquerda Incline-se para a direita - tecla de seta D ou para a direitaO Superbike Hero foi criado pela b10b, uma empresa canadense de desenvolvimento de jogos que oferece jogos de navegador gratuitos com jogabilidade estilo arcade em sua essência. Jogue seu outro jogo Stock Car Hero no Poki!

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Superbike Hero. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.