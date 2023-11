Super Bike the Champion é um jogo de corrida criado por Barnzmu. Desfrute de gráficos 3D impressionantes e controles suaves do veículo enquanto corre em uma superbike extremamente rápida. Comece sua carreira nas superbikes participando de corridas e ganhando dinheiro. Gaste o seu suado dinheiro personalizando sua bicicleta, terno, capacete e botas para se tornar o melhor. Vá em frente e comece a praticar suas habilidades de pilotagem para se tornar o campeão da Super Bike!Dirigir - WASD ou teclas de setaRespawn - Barra de espaçoMudar câmera - CSuper Bike the Champion foi criada por Barnzmu. Jogue outros jogos de esportes no Poki: Super MX - The Champion

Site: poki.com

