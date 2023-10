Athletics Hero é um jogo de esportes desenvolvido pela b10b Games. Você está participando dos Jogos de Verão. Escolha seu personagem e tente ganhar algumas medalhas! Participe da competição na corrida de velocidade de 100m, lançamento de dardo e muito mais. Você consegue ganhar medalhas de ouro em todas as categorias?Clique ou toque nas setas verdes para se mover.Athletics Hero foi criado pela b10b, uma empresa canadense de desenvolvimento de jogos que oferece jogos de navegador gratuitos com jogabilidade estilo arcade em sua essência. Jogue seus outros jogos Stock Car Hero, Superbike Hero e Skateboard Hero no Poki!

Site: poki.com

