Firefighter Pinball é um jogo arcade desenvolvido pela b10b. Neste jogo você desfrutará de uma experiência diferente de pinball. Estilizado após um dia na vida dos bombeiros, este jogo de pinball permitirá que você dirija um caminhão de bombeiros, verifique sua bomba, faça operações internas, responda a um incidente com veículo motorizado ou ajude no resgate de helicóptero. Além disso, você aprenderá fatos sobre segurança contra incêndio enquanto joga. Prepare-se para passar algum tempo neste emocionante e informativo jogo de pinball!Mova as pás - teclas de seta A/D ou esquerda/direitaAtirar bola - seta S ou seta para baixoMesa de inclinação - seta W ou seta para cimaFirefighter Pinball é criado pela b10b, uma empresa canadense de desenvolvimento de jogos que oferece jogos de navegador gratuitos com jogabilidade estilo arcade em sua essência. Eles têm outros jogos no Poki: Array, Array, Array e Array!

Site: poki.com

