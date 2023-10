Tennis Hero é um jogo de esportes desenvolvido pela b10b Games. Você está participando do evento de tênis mais emocionante do século. Escolha seu personagem e embarque em uma jornada para conquistar todas as medalhas. Junte-se à competição contra os três adversários e tente marcar o máximo de pontos que puder. Você consegue ganhar a medalha de ouro?Toque para cronometrar seus arremessos com perfeição. Sirva segurando e liberando quando a barra de energia estiver no máximo - Evite dominar!Tennis Hero foi criado pela b10b, uma empresa canadense de desenvolvimento de jogos que oferece jogos de navegador gratuitos com jogabilidade estilo arcade em sua essência. Jogue seus outros jogos Stock Car Hero, Superbike Hero, Skateboard Hero, Athletics Hero, Firefighter Pinball e Rainbow Star Pinball no Poki!

Site: poki.com

