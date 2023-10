Você é a próxima estrela do golfe? Neste jogo de golfe aventureiro, você pulará, deslizará e nadará para obter o ângulo certo para suas tacadas. Faça um hole in one e estoure o balão para ganhar uma medalha de ouro. Mas tenha cuidado! Você só tem três tiros, então gaste-os com sabedoria. Controles: Teclas de seta – Correr e pular X - Ângulo e rebatida na bola Tecla para cima - Cancelar fotos Sobre o criador: Golf Zero é criado por Colin Lane Games, um estúdio individual com sede em Estocolmo, Suécia. Os outros jogos de Colin Lane incluem sucessos de basquete Dunkers e Dunkers-2, diversão de lutador Wrassling, jogo de defesa de torre multijogador Fortz e jogo de plataformas arcade Temple of Boom.

Site: poki.com

