Você acha que tem o que é preciso para acertar um buraco em um? Não será tão fácil quanto você pensa em Cheap Golf, um jogo retrô de golfe com vários níveis para explorar. Sua anfitriã de bot de IA, Susan, irá levá-lo de nível em nível à medida que os quebra-cabeças ficam cada vez mais difíceis! Mouse - Clique e arraste para atirar Preste atenção ao par de cada buraco! Ângulo é tudo! Reserve um tempo para inclinar suas tacadas para completar o nível com o mínimo de "swings" possível.Cheap Golf é criado por Pixeljam, que cria jogos de baixa resolução desde 2005. Eles também são os criadores do sucesso Dino Run.

Site: poki.com

