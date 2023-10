Papercraft Wars é um jogo arcade onde você deve curvar e inclinar seu tiro para derrotar o inimigo antes que ele o derrote! Teste suas habilidades de pontaria neste mundo cheio de papelão e papel. Entre, desafie seus amigos para um duelo individual ou jogue sozinho e veja até onde você consegue chegar no modo infinito! Esses alvos não saberão o que os atingiu. Clique e segure a tecla A/botão esquerdo do mouse para atirar. Para o modo de 2 jogadores, o jogador vermelho deve pressionar a tecla L!Papercraft Wars é criado pela AVIX Games. Confira seus outros jogos no Poki: , , , , , , , , , e

Site: poki.com

