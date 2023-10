Iron Snout é um jogo de luta online criado pela SnoutUp onde você joga como um porco e tem que lutar contra os lobos. Dê socos, chutes e caminhe em meio a ondas de lobos e outros bandidos. Desvie de machados e outros projéteis arremessados ​​com as setas do teclado. Jogue Iron Snout para mostrar aos lobos que não devem mexer com porcos. Você e um amigo podem jogar Iron Snout gratuitamente no modo Wolfieball para 2 jogadores, ou podem enfrentar os lobos sozinhos nos modos Clássico e Morte Súbita. Este ano, Iron Snout tem uma atualização de Natal com o maravilhoso Santa-snoutfit. Além disso, você pode ganhar prêmios completando conquistas. Use as setas do teclado para pular e acertar lobos. Observe a ordem em que projéteis e inimigos aparecem; Você pode verificar suas estatísticas em Iron Snout na tela principal do título; Iron Snout oferece dois mundos: Cidade e Floresta, que mudam os tipos de inimigos e projéteis.Iron Snout é criado pela SnoutUp Games com sede na Lituânia. Você deve conhecer os jogos SnoutUp do jogo de tiro com tema suíno Cave Blast, do beat-'em-up Bacon May Die (também com tema de porco), do lutador de espadas e do jogo de salto ninja Ninja Shurican.

Site: poki.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Iron Snout. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.