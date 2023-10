Card Hog é um jogo de cartas de exploração de masmorras criado pela SnoutUp Games. Embarque em uma jornada em masmorras sem fim, colete itens e lute em batalhas por turnos contra dezenas de inimigos únicos, como slimes, cavaleiros, zumbis, alienígenas e vampiros! Você pode utilizar a construção de deck para alterar o fluxo do jogo e melhorar suas chances de sobrevivência com atualizações permanentes. Existem mais de cem cartas para descobrir, repletas de interações humorísticas, power-ups incríveis, emocionantes batalhas contra chefes e muito mais! Prepare-se para monopolizar o computador o dia todo jogando este jogo!Mova seu cartão porco em direção ao cartão com o qual deseja interagir.Mova - teclas de seta, WASD ou toque no slot de cartão desejadoCard Hog foi criado pela Snoutup Games. Jogue seus outros jogos de suínos doces no Poki: Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom e Ninja Shurican

Site: poki.com

