Undervault é um jogo de rastreamento de masmorras gerado processualmente que permite explorar, coletar itens e lutar contra monstros. Você está à mercê da sua sorte nesta masmorra, pois ela contém muitos cômodos de diferentes tipos, como cozinha, quarto, tesouraria e o chamado cômodo desconhecido, que você pode transformar no tipo de cômodo desejado. Existem muitos outros elementos e segredos da história para você descobrir também. Até onde você pode ir neste emocionante jogo de plataforma roguelike? Clique em qualquer objeto para interagir com ele. Interact - Movimento do botão esquerdo do mouse - Teclas de setaUndervault foi criado por Andriy Bychkovski. Ele é o criador do Pixel Express. Dá uma play aqui!

Site: poki.com

