Apple Knight é um RPG de plataforma de ação onde você é o valente herói que está explorando uma vasta e mágica terra de fantasia. Descubra segredos, missões emocionantes, animais de estimação e itens valiosos em suas aventuras. Derrote chefes difíceis usando suas armas, itens mágicos e feitiços. Lute contra magos, cavaleiros e monstros - ou use armadilhas para eliminá-los de uma distância segura! Certifique-se de atualizar suas habilidades regularmente para ficar no topo do desafio. Você pode atualizar armaduras, animais de estimação, armas e feitiços! Existem também vários níveis de dificuldade, para que todos possam jogar Apple Knight e se divertir! Mover - WASD ou teclas de seta Saltar - Z ou J ou SpaceAttack - X ou K ou ControlDash - V ou; ou maçãs AltThrow - C ou L ou ShiftApple Knight é criado pela Limitless LLC. Confira seus outros jogos no Poki: Apple Knight: Fight, Apple Knight: Mini Dungeons e Viking Village! Você pode encontrar os jogos na App Store e na Play Store!Você pode jogar Apple Knight gratuitamente no Poki.Apple Knight pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

