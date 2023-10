Viking Village é um jogo de estratégia onde você é responsável por construir e defender suas aldeias contra invasões noturnas. Colete recursos, construa exércitos, torres de arqueiros em posições estratégicas e controle guerreiros vikings corpo a corpo diretamente para sobreviver. Você precisa fazer com que suas unidades ataquem as aldeias inimigas e destruam o fogo das aldeias para vencer. Você pode capturar bárbaros e dragões poderosos para aumentar sua defesa. Existem muitos heróis e animais de estimação com habilidades únicas para você escolher. Você pode até controlar cervos diretamente se precisar de algum poder de ataque extra! Quantos dias você consegue sobreviver em Viking Village?Viking Village foi criado pela Limitless LLC, um estúdio de desenvolvimento de jogos com sede nos Estados Unidos. Eles têm outro jogo no Poki: Apple Knight! Você pode encontrar os dois jogos na App Store e na Play Store!

