Archer Master 3D: Castle Defense é um jogo de simulação com tema medieval criado por CyberGoldfinch. Pegue suas flechas e prepare-se para ser a última pessoa a defender o castelo! Atire nos inimigos invasores o mais rápido possível e use atualizações para tornar seu personagem mais forte. A maior parte da cidade abandonou você, então você tem o que é preciso para salvar sua casa? Controles: WASD ou teclas de seta - Mover Barra de espaço - Pular Mudança - Executar E - Equipar arco Botão esquerdo do mouse - Atire, segure para puxar a corda com mais força Botão direito do mouse - Mirar Rolagem do mouse ou Z/X - Aumentar/diminuir zoom Sobre o criador: Archer Master 3D: Castle Defense foi criado por CyberGoldfinch. Eles também são os criadores de muitos outros jogos de simulador excelentes, como Deer Simulator, Tiger Simulator e muito mais!

Site: poki.com

