Noob Archer é um jogo de quebra-cabeça que possui elementos de tiro. O mundo foi invadido por zumbis e você deve livrar o mundo do mal, um zumbi de cada vez! Use seu arco e flecha para eliminar todos os níveis de zumbis cuidadosamente projetados. Os zumbis neste jogo morrerão assim que uma de suas flechas (ou um perigo ambiental como uma dinamite) os atingir. Portanto, mire com cuidado e divirta-se descobrindo várias maneiras criativas de atirar em zumbis. Alguns níveis lhe darão menos flechas do que zumbis, então você também terá que traçar estratégias e tentar destruir vários inimigos com uma única flecha. Sinta-se à vontade para pular um nível se estiver preso. Você consegue terminar todos os 150 níveis em Noob Archer? Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse ou o dedo para mirar e solte para atirar. Noob Archer foi criado por Vanorium. Este é o primeiro jogo deles no Poki!Você pode jogar Noob Archer gratuitamente no Poki.Noob Archer pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets.

Site: poki.com

