Narrow.One é um jogo de tiro com arco multijogador 3D desenvolvido pela Pelican Party Studios. Participe de uma ação de tiro com arco em ritmo acelerado, onde você e seus companheiros tentam capturar a bandeira inimiga em uma arena de castelo lindamente projetada. Você só pode usar um arco e algumas flechas, então certifique-se de que sua mira esteja correta e que seus reflexos sejam rápidos. Convide seus amigos para jogar com você e curta a emoção de enfrentar seus adversários juntos. Narrow.One é muito divertido!

Site: narrow.one

