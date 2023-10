Space Thing é um jogo de tiro com tema espacial onde você luta pelo domínio no espaço sideral. Teste seus reflexos contra oponentes desafiadores de IA em uma experiência de arcade implacável e em ritmo acelerado. Você desbloqueará toneladas de skins de personagens enquanto joga. Certifique-se de pegar todos os power-ups que encontrar e use seu escudo regularmente se quiser ser bom em sobreviver no espaço sideral. Confira o modo Invaders para maximizar a diversão. E não se esqueça de jogar no modo multijogador local contra seus amigos. Então não se esqueça de compartilhar o Space Thing com seus amigos e divirta-se!Movimento - WAD ou teclas de setaAtirar - H ou ZAlterar mira - J ou XSpace Thing foi criado por Brad Erkkila. Jogue seus outros jogos de quebra-cabeça casuais e divertidos no Poki: squish-machine-2, Castle Pals, Flipchamps Dual Strike e Squish MachineVocê pode jogar Space Thing gratuitamente no Poki.Space Thing pode ser jogado em seu computador e dispositivos móveis, como telefones e tablets .

