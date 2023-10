Em Bacon May Die você é um porco lutando contra hordas de inimigos. Você é um lutador habilidoso e tem uma arma à sua disposição caso a horda de inimigos fique muito grande. Bacon May Die é um jogo divertido que você também pode jogar com dois jogadores no mesmo computador. Entre no modo 'coop' para derrotar seus inimigos junto com seus amigos. Não se esqueça de personalizar o seu porquinho com diversos itens como chapéus, óculos, colares ou calças. Você pode fazer inúmeras combinações diferentes para tornar o seu porco o mais legal da cidade. A propósito, não se esqueça de trazer seu frango de estimação para a batalha porque ele tem um bico feroz.Mova e lute - teclas de setaAtirar - pressione e segure seta para esquerda/direitaMova e lute - WASDShoot - pressione e segure A/DBacon May Die é criado pela SnoutUp Games com sede na Lituânia. Você deve conhecer os jogos SnoutUp do lutador com tema suíno Iron Snout

