Hop Chop é um jogo de pular e esquivar da SnoutUp Games. Controle o seu porquinho e faça-o pular o mais longe que puder para coletar estrelas e ganhar pontos. Depois de pegar o jeito, você ganhará pontos suficientes para comprar Snoutfits e armas diferentes. Abra caminho no jogo e tente estabelecer um recorde!Salte, mate e desvie de tudo que aparecer em seu caminho clicando com o mouse na hora certa.Hop Chop é criado pela SnoutUp Games. Ele é famoso em nossa plataforma por jogos como Iron Snout, Bacon May Die e Cave Blast.

Site: poki.com

